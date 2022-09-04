استعدادات الإسكندرية لاستقبال أمطار الشتاء.. تطهير الشنايش والبيارات

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء فصل الصيف، والدخول في فصل الخريف الذي تبدأ معه التقلبات الجوية وتساقط الأمطار، الأمر الذي استدعى شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للعمل على قدم وساق من أجل الاستعداد لموسم الشتاء المقبل، حتى لا تتكرر أية أزمات في المدينة الساحلية نتيجة لسقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار.

وبحسب اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي الإسكندرية، فإن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية قد استعدت منذ شهر مارس في تطهير ما يزيد على 130 ألف مطبق وشنيشة و86 مصبًا بخلاف تطهير بيارات المحطات والمجمعات والمصارف، والخطط العاجلة للمناطق الساخنة، والمشروعات الجاري العمل عليها، ورفع كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها.

وضع سيناريوهات لأزمات الأمطار في الإسكندرية

وأكد «نافع»، في اجتماع اليوم بالأجهزة التنفيذية في الإسكندرية، أنه قد تم وضع سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة، والتنسيق الكامل مع هيئة الأرصاد الجوية وغرف الطوارئ بالشركة القابضة والمحافظة ومختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة.

أعمال المحاكاة لمياه الأمطار

وأشار إلى أعمال المحاكاة لمياه الأمطار التي تقوم بها الشركة بحضور قيادات المحافظة والأحياء في المناطق والميادين الحيوية والمهمة للوقوف على مدى استيعاب شبكاتها لمياه الأمطار وحل المشاكل إن وجدت.

وأضاف أن من الاستعدادات التي تتم فور تلقي تنبيهات بسقوط أمطار هي تمركز السيارات وفرق الطوارئ على مدار 24 ساعة في المناطق الساخنة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار وتخفيض مناسيب البيارات وخلافه.