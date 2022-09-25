سميرة سعيد عن حفلها في المغرب: ليلة من أسعد أيام حياتي

أعربت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي الذي أحيته في بلدها المغرب ورفع شعار كامل العدد.

ونشرت سميرة سعيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور لها أثناء الحفل وعلقت عليها قائلة: «ليلة الحلم.. ليلة من أسعد ليالي حياتي.. شكراً على هذا الكم من الحب، الدفء والإخلاص اللي وصلني منكم البارح…كنحبكم بزاف».

آخر أعمال سميرة سعيد

وطرحت مؤخرا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة «كرباج»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، وإخراج نضال هاني، وقد حققت الأغنية نسب مشاهدات عالية عبر يوتيوب كما نالت إشادات جمهور سميرة سعيد.