قصواء الخلالي: المصري القديم أول من اخترع نظاما للكتابة في العالم

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن المصري القديم أول من اخترع نظاما للكتابة، وذلك على كل مستوى حضارات الدنيا، مشيرةً إلى أن المفكر المصري الراحل الدكتور سليم حسن، قال في موسوعته الشهيرة «مصر القديمة»، إن الفينيقيين نقلوا عن المصريين نظام الكتابة الخاص بهم، ومنه إلى أوروبا، وبعد تحوير وتبديل في شكل الحروف الأبجدية ظهرت الكتابات الأخرى والتفاصيل والمستجدات.

النبتة الأولى للكتابة ظهرت في مصر

وأضافت قصواء خلال تقديم حلقة اليوم الأحد، من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «النبتة الأولى والبذرة الأولى في العالم كانت في مصر القديمة، إذ وضع اختراع الكتابة مصرَ في مكانة مميزة بين كل أمم الدنيا، وكانت سابقة حضاريا في التوثيق والعلم والتعلم وطرح معارف مختلفة».

وتابعت الإعلامية، أن مصر كانت سابقة في وضع نظام للكتابة، إذ بدأ نظام الكتابة في مصر بالصور مثل النظم المتعلقة بالكتابة في مجتمعات وحضارات أخرى، وكانت تلك الطريقة مستخدمة في كل الحضارات، وبدأ المصريون وحدهم كتابة أمور معينة تعبر عن الرغبة في توثيق شيء ما.

عصفور الجنة كمثال

وأشارت إلى أن الدكتور سليم حسن، قال إن عصفور الجنة بدأ يستخدم ليدل على حرفي الواو والراء، وبالتالي كان المصري القديم يقرأ الصور ويفسرها بالأحرف، وبعد ذلك، بدأت هذه الصور تتحول إلى أحرف، وبالتالي فإن الكتابة المصرية القديمة كان فيها الكثير من الرموز، ثم تحولت إلى أصل للأحرف الأبجدية.