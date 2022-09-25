تنظيم أسبوع بيئي ووحدة للاستدمة بعنوان «المنيا جامعة ذكية خضراء»

ترأس الدكتور عصام فرحات القائم بعمل رئيس جامعة المنيا، اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدوري، لإعلان خطوات الجامعة، نحو التحول لجامعة ذكية خضراء، وفقًا للمعايير العالمية، وموعد انطلاق الأسبوع البيئي، والبت في عدد من الموضوعات المهمة بالقطاع.

إنشاء وحدة جديدة تحت مسمى «الاستدامة البيئية»

أكد «فرحات»، أهمية الالتزام بتوجيهات الدولة المصرية لمواجهة الآثار المناخية والاستدامة البيئية، وتحقيق الاستراتيجية العامة للجامعة، وخططها لتقديم حلول للحد أو للتكيف مع هذه التغيرات المناخية، مشددا على عزم الجامعة على إنشاء وحدة جديدة تحت مسمى «الاستدامة البيئية» على أن يجر من خلالها ترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية في المقررات الدراسية.

ولفت إلى وضع خطة شاملة لممارسة الاستدامة داخل الحرم الجامعي بكل أشكالها العالمية، بحيث تكون ضمن أولى الخطوات المعلنة للجامعة، تحت شعار «جامعة المنيا جامعة ذكية خضراء»، مشددًا على ضرورة التوثيق المستمر للفعاليات، التي تقوم بها الوحدة داخل كليات الجامعة، وحصاد إنجازاتها والخضوع للتقييم المستمر.

استحداث استخدام الطاقات المتجددة

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، تعزيز الجهود في هذا المجال، مستعرضا عددا من المعايير والبنود والخطوات التي تتكاتف من خلاله كليات الجامعة، لتطبيق هذه الخطة وترشيد استخدام الطاقة من مياه وكهرباء، واستحداث استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، ووضع اللافتات الارشادية والتوعوية، واستقبال كل الاقتراحات ودراسة المعوقات خلال التنفيذ ووضع خطط لعلاجها، إلى جانب الحرص على تزويد القاعات الدراسية بالكليات بشاشات ذكية تفاعلية، لضمان التفاعل الايجابي بين أساتذة المادة والطلاب بشكل يواكب العصر، ويساعد على تعزيز تحقيق معايير الجامعات الذكية.

ووجه عصام فرحات، بضرورة عقد الندوات وورش العمل التعريفية، بأهداف ومهام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27، ودعم أفكار ومشاريع الطلاب للمساهمة في خلق أفكار مبتكرة، تخدم القضايا التي تتبنها الدولة حول الاستدامة البيئية والتحول لجامعة خضراء.

وناقش المجلس، إنجازات القوافل التنموية المتكاملة التي تطلقها الجامعة للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، وتحديد موعد لتوزيع ماكينات الخياطة، لسيدات قرية أبيوها المستفيدات من خدمات قافلة جامعة المنيا الأخيرة للقرية، والتي كان من أهم أهدافها، تعليم سيدات القرية فنون الخياطة، وبعض الصناعات الحرفية الصغيرة، ليصبحوا عناصر منتجة في مجتمعاتهم، موجها إلى متابعة مدى استفادة السيدات من المشروع والتقييم المستمر له.

واستعرض الدكتور هاني نادي منسق مشروع محو الأمية بالجامعة، انجازات القطاع خلال الفترة من 2014 حتى يوليو 2022، في مجال محو الامية وتعليم الكبار، وذلك من خلال مشاركة 57.243 طالب وطالبة في المشروع أسفر عن محو امية 122375 مواطن، مستعرضًا عدد من الاقتراحات التي يجب تنفيذها لرفع استفادة الجامعة في هذا المجال، إلى جانب تقديم شرح مفصل عن أهداف المشروع وأهم المجالات التي تقدم من خلالها تدريب الطلاب أو عقد الندوات التعريفية وورش العمل او المشاركات الميدانية لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما أعلن «فرحات»، موعد انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي، اعتباراً من منتصف أكتوبر المقبل، مشددا على ضرورة عرض الكليات لخطط العمل الخاصة بها، ومدى استعدادها للمنافسة بفعاليات المشروع قبل بداية الدراسة، لتأتي هذه الفعاليات، استعدادا للمشاركة بالأسبوعي البيئي القادم، الذي ستتعاون خلاله الجامعة مع المحافظة، من خلال تنفيذ أعمال التجميل والتشجير للبيئة خارج الحرم الجامعي، وفي أرجاء المحافظة.