لوائح جديدة تنظم سفر أعضاء هيئة تدريس جامعة المنيا للمؤتمرات العلمية

وجه الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال جامعة المنيا، بوضع لوائح جديدة تنظم سفر أعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات العلمية، ومشاركاتهم في الخارج، والإجازات الدراسية، والمهمات العلمية، حرصا على حسن سير العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

وقرر مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنيا، تشكيل لجنة لفحص مذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين الجامعة والجامعات المصرية والعالمية، وبحث سبل تعزيز آفاق وأطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بما ينعكس علي تنامي النهوض بالمنظومة البحثية والتعليمية بالجامعة، وأسس وأهداف رؤية مصر 2030.

كما اقترح تشكيل لجنة علمية أخرى تكون مهامها حصر المشروعات البحثية ومراجعتها وتدعيمها في صورة حاضنات بحثية، وتحديد جهات التمويل لها، ومواعيد التقدم للمشروعات الجامعية التي تنفذ، وذلك نظراً لأهميتها ودورها الكبير في تعزيز التميز والابتكار.

وحدة للتصنيف الدولي بمركز تكنولوجيا المعلومات

وقرر المجلس الموافقة إنشاء وحدة للتصنيف الدولي ضمن وحدات مركز تكنولوجيا المعلومات، وذلك نظراً لأهمية تصنيف الجامعات المصرية، وما يترتب عليه من تعزيز وضع الجامعة ضمن التصنيف الدولي بين الجامعات العالمية، على أن تكون مهام الوحدة وضع الآليات والمقترحات لرفع تصنيف الجامعة، والتنسيق لحضور ورش العمل الخاصة بالتصنيفات العالمية، وكيفية إدخال البيانات المطلوبة في المصنفات، وفقاً للمعايير الدولية لجودة العملية التعليمية والبحثية، وجودة المنتَج منها، والسمعة العالمية للجامعة، والتفاعل مع الجامعات العالمية.

كما وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث على تحديد موعد انعقاد الدور الثاني لطلاب الدراسات العليا لكليات: دار العلوم، دبلوم العام الواحد والعامين بكلية التربية، «الخاص والمهني»، وموعد انعقاد دور سبتمبر 2022 لطلاب الدراسات العليا بكلية طب الأسنان، وتحديد موعد امتحانات دور أكتوبر للدراسات العليا «ماجستير ودكتوراه» بكلية الطب، والتمهيدي ماجستير بكلية الألسن، والفصل الدراسي الصيفي بكلية الحقوق، وامتحانات السنة التمهيدية للماجستير لطلاب الدراسات العليا بكلية الطب البيطري، وموعد عقد امتحانات تخلفات المواد النظرية للدراسات العليا لكلية التربية النوعية، ومد التسجيل لدرجات الماجستير والدكتوراه لبعض الكليات.

وأوصى «فرحات» بتشكيل لجنة لمراجعة اللوائح المالية الخاصة بالمجلات العلمية، ومناقشة اقتراح إعداد لائحة موحدة للمجلات العلمية بكليات الجامعة.

وناقش المجلس مد البعثات الخارجية لعدد من الباحثين بكلية الصيدلة بجامعة هيروشيما باليابان، وجامعة هينريشهين بألمانيا، وكذلك بكلية الألسن بجامعة بولونيا بإيطاليا، وسفر عدد من الباحثين لمهمات علمية بالولايات المتحدة الأمريكية بكلية الطب والزراعة.