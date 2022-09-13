«الكهرباء» توقع عقدا بـ110 ملايين جنيه لإنشاء محطة محولات جامعة المنيا

وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدا مع التحالف المكون من شركتي الإسكندرية للأعمال الهندسية وشركة TBEA ZONFA الصينية، لتنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات جامعة المنيا جهد 66/11 ك.ف سعة 3×40 م.ف.أ التابعة لمنطقة كهرباء مصر الوسطى، وذلك بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS (غير شاملة توريد المحولات الرئيسية) وبنظام تسليم مفتاح.

تكلفة المشروع تصل لـ10 ملايين جنيه

تبلغ تكلفة المشروع نحو 110 ملايين جنيه مصري، ويتم التمويل من المصادر الذاتية في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خصما من اعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد العالي بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، وبمدة تنفيذ تصل إلى نحو 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد.

يأتي ذلك استمرارا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء ومجابهة زيادة الأحمال بجميع أنحاء الجمهورية وبمحافظات صعيد مصر، إضافة إلى التحسين المستمر لرفع كفاءة الشبكة الموحدة بإحلال الشبكة التي تعمل على جهد 33 ك ف وذلك للعمل على جهد 66 ك ف.