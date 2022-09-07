حدائق مثمرة ومستشفيات متطورة.. جامعة المنيا تعليم وخدمة مجتمع

على مدار نصف قرن من الزمان كانت مسيرة حافلة بالتنمية والعطاء وخدمة المجتمع لجامعة المنيا منذ إنشائها في عام 1976 حتى اتسعت تدريجيا وأصبحت تضم 20 كلية ومعهدا عاليا للتمريض، ونحو 4 آلاف عضو هيئة تدريس، وقرابة 58 ألف طالب بينهم وافدون، وخلال تلك الفترة الطويلة حققت الكثير من الإنجازات، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ازدهرت بشكل غير مسبوق لتحقق طفرة وتحتل تصنيفا متقدما بين الجامعات المصرية والأجنبية.

طفرة غير مسبوقة في المستشفيات الجامعية

اهتمت إدارة جامعة المنيا خلال الأربعة أعوام الماضية بكليات القطاع الطبي، فكان القرار الصائب بتعيين مدير تنفيذي للمستشفيات الجامعية التي تم تزويدها بأحدث الأجهزة العالمية لتضاهي دول أوروبا، تماشيا مع طبيعة المرحلة وميلاد الجمهورية الجديدة، لتبدأ النقلة الفارقة التي أحدثت طفرة غير مسبوقة، بدعم وتوجيهات القيادة السياسية، حيث تخدم مستشفيات جامعة المنيا ومنها: الكلى والمسالك، الاستقبال والطوارئ، القلب والصدر، الكبد الجامعي، جراحات العيون، النساء والتوليد والأطفال، وتقدم جميعها أجود الخدمات الطبية لأكثر من نصف سكان المحافظة التي يتجاوز تعدادها الـ 6 ملايين نسمة، إضافة إلى القوافل الطبية البيطرية المتكاملة التي أطلقتها الجامعة في عدة قرى من الأكثر احتياجا لتقديم خدمات مجانية.

حدائق مثمرة بمركز التجارب والبحوث الزراعية

ويحظى مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة التابع لجامعة المنيا، بإشادات واسعة عندما تحول لحدائق مثمرة، فخلال العام الجاري تم زراعة 55 فدانا، بمحصول القمح وبعد حصاده تم توريده للشركة المصرية القابضة للصوامع، إذ قدمت الجامعة كامل الدعم والمقومات من بنية تحتية ومصادر مياه وطرق وشبكات كهرباء، وضاعفت الجهود لزيادة المساحات المنزرعة، تحقيقاً لطفرة زراعية بالمركز الذي يضم مزارع زيتون على مساحة 58 فدانا، ونخيل على مساحة 120 فدانا، وزراعات التين الشوكي والعرق سوس، ومحاصيل الذرة الصفراء، والذرة الرفيعة والشامية، والسمسم، وفول الصويا، والحشيشة السوداني، إلي جانب مزرعة الإنتاج الحيواني التي تحتوي على قطعان ذات سلالات عالية الإنتاجية من فصائل العساف والرحماني من الأغنام، والدمشقي للماعز.

جامعة المنيا الأهلية صرح تعليمي بعروس الصعيد

وعلي المستوي التعليمي شهدت جامعة المنيا خلال الـ7 سنوات الماضية حصول عدد من الكليات علي الإعتماد والجودة، كما نجحت تجربة الكتاب والإختبارات الإلكترونية بفضل تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، وذلك تزامنا مع وضع حجر الأساس لجامعة المنيا الأهلية بدعم القيادة السياسية، والتي تشهد حاليا إجراء أعمال التشطيبات النهائية لتدخل الخدمة مطلع العام الدراسي المقبل، لتكون أكبر صرح تعليمي بأقليم عروس الصعيد وتقدم خدمة تعليمية متميزة لطلاب أقليم الصعيد تتواكب مع تخصصات العصر الحديث ومتطلباته، إذ تضم مباني ذكية ومرنة كنموذج لجامعات الجيل الرابع العالمية، لتقدم للمجتمع خريجين قادرين على مواجهة التحديات العالمية الجديدة، وإكسابهم المهارات الضرورية التي يتطلبها سوق العمل الحديث.

«عبد النبي» آخر رئيس لجامعة المنيا

وانفصلت جامعة المنيا عن أسيوط في عام 1976، وتعاقب عليها 11 رئيسا معظمهم من كلية الهندسة، وكان أخرهم الدكتور مصطفي عبد النبي، الذي خرج علي المعاش قبل يومين، حيث قال إن جامعة المنيا لم تقف عند سقف معين من الطموحات بدعم من القيادة السياسية لتحقيق الطفرة في الخدمات الطبية بإقليم المنيا، وستستكمل المسيرة مع القيادة القادمة وجهود أعضاء مجلس الجامعة على كافة المستويات لرفعة هذا الصرح الكبير، متمنياً أن تكون جامعة المنيا في مصاف الجامعات العالمية.