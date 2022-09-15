جامعة المنيا تفوز بالمركز الثاني في مسابقة «تحدي مصر للصناعة 2022»

قال الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بعمل رئيس جامعة المنيا، إن أكاديميتي البحث العلمي والعربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أعلنتا فوز فريق كلية الهندسة بجامعة المنيا قسم الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بالمركز الثاني، وجائزة قدرها 20 ألف جنيه، وذلك في الدورة الثانية من تحدي مصر للصناعة 2022، التي شارك فيها الفريق تحت اسم «Smart Factory 4.0».

الكشف عن المواهب المتميزة

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة الثانية «تحدي مصر للصناعة»، التي نفذت بدعم وتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشركة تقنية وتنفيذية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ضمن بروتوكول التعاون المشترك بينهم؛ لدعم مشروعات التخرج، وكفاءات الشباب من طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية في الجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة، والمساهمة بفاعلية في الكشف عن المواهب المتميزة التي ستشارك في رسم ملامح المستقبل لتحقيق رؤية مصر 2030.

تطوير وتبادل الأفكار مع خبراء الصناعة والمستثمرين

وثمن «فرحات» مجهودات فريق كلية الهندسة خلال منافساتهم مع 142 مشروعًا مشاركًا من مختلف الجامعات المصرية، وتم قبول 80 مشروعًا من 35 جامعة في برنامج دعم تحدي مصر للصناعة، وتم اختيار 12 مشروع لعرض أفكارهم في معرض المشاريع بحفل الختام.

إشادة بمجهودات وزارة التعليم العالي

وأشاد بمجهودات وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي لدعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات المصرية ومساعدتهم في تنفيذ أفكارهم وتحسين جودتها لمواكبة ثورات التكنولوجيا المعاصرة، وتوفير كافة الأدوات التي تمكنهم من تطوير وتبادل الأفكار مع خبراء الصناعة والمستثمرين، ودعم مستقبل الروبوتات في مجالات الصناعة في الجيل الرابع من التكنولوجيا.

من جانبه، أشاد الدكتور مصطفي محمود عميد كلية الهندسة بمجهودات فريق الطلاب الفائزين والمكون من الطالبين عمر علي وعظ، وفاروق محمد داخلي، وما يقوم به قسم الميكاترونيات من تهيئة بيئة محفزة وداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز دور الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات لدعم مسيرة التحول الرقمي.

أما الدكتور أبو هشيمة مصطفى رئيس قسم الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بكلية الهندسة، فقال إن فريق «Smart Factory 4.0»، قاموا بتنفيذ نموذج مصغر لمصنع من الجيل الرابع باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء والربوتات الصناعية، مؤكدًا أن المشروع يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي وترشيد استخدام الطاقة و تقصير سلاسل الإمداد في البيئات الصناعية.