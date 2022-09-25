«الكهرباء»: زيادة المتاح من الطاقة إلى الضِعف.. ولدينا احتياطي كبير

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أقصى إتاحة كانت موجودة لدى الوزارة من كهرباء كانت تصل لـ24 ميجا وات، وهي الوحدات القابلة للتشغيل، وحاليا وصل المتاح من الطاقة الكهربائية لـ49 ميجا وات.

حمزة: هناك احتياطي وصل لـ13 ألف ميجا وات

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسؤوليتي»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أقصى استهلاك وصلت إليه الوزارة خلال العام الجاري 34.4 ألف ميجا وات، وبالرغم من تصدير الطاقة الكهربائية لدول الجوار الموجودة بواقع 400 ميجا وات، فكان هناك احتياطي وصل لـ13 ألف ميجا وات.

حمزة: كان هناك تخفيف في الأحمال الكهربائية عن القرى في الماضي

واستطرد: «كان هناك تخفيف في الأحمال الكهربائية عن القرى في الماضي، ونطالب بترشيد الاستهلاك رغم القدرة على توفير احتياجاتنا من الطاقة، والتشغيل بالمازوت يحتاج لتنمية وإجراءات إضافية في وحدات الإنتاج عن الغاز الطبيعي، ووحدتنا عندها القدرة في التعامل بقوة وكفاءة».

وأوضح قائلا: «شغالين في هدفنا أننا نزيد من العائد الاقتصادي من تصدير الغاز الطبيعي، وخلال فصل الشتاء هيكون فيه وفر أكتر مع انخفاض الاستهلاك، لما بنطلب ترشيد استهلاك فالحكومة بتقوم بالترشيد وكذلك المواطنين في منازلهم للحفاظ على الطاقة الكهربائية».

وتابع: «الترشيد بالنسبة لينا كمواطنين هيعود مباشرة على فاتورة الكهرباء، وهي ليها ميزانية مهمة في البيوت كلها، ومش معناها متستخدمش كهرباء ولكن استخدم في احتياجك العادي وبدون زيادة، ودي مشاركة للدولة فيما تريد إنجازه».