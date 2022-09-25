 أغنية «أهد الدنيا» لـ رامي صبري تتخطى الـ300 مليون مشاهدة 

احتفل الفنان رامي صبري، بتخطي أغنيته «أهد الدنيا» 300 مليون مشاهدة، إذ نشر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «أكتر من 300 مليون مشاهدة على يوتيوب إيه أكتر أغنية بتحبوها من الأغاني دي».

أغنية «أهد الدنيا» لـ رامي صبري، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، جرى تصويرها بطريقة فيديو كليب في لبنان، من إخراج فادي حداد.

آخر أعمال رامي صبري

وطرح مؤخرا رامي صبري أغنية «أنتي جنان»، والتي حققت ملايين المشاهدات على «يوتيوب»، من كلمات عمر قريبة وإسلام الجريني وألحان تيام علي وتوزيع وماكساج وماستر جلال الحمداوي.

وطرح رامي الأغنية الدرامية «ولسة ياما» من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع ومكساج وماستر أسامة الهندي.

وتأتي الأغنية بناء على طلب جمهور رامي صبري، قائلا قبل طرحها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «أغنيتي الجديدة.. ولسه ياما أغنية دراما علشان بس الناس اللي بتطلب دايمًا مني الأغاني الحزينة».