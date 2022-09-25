«الكهرباء»: نشجع المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية من أعلى المنازل

وجه الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عددا من النصائح للمواطنين، منها بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الخلايا الشمسية أعلى المنازل والمصانع على حد سواء، مضيفا: «بنشجع المواطنين استخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، ودلوقتي فيه شركات تقسط ده».

شراء الكهرباء من المواطنين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن بناء الخلايا الشمسية على أسطح المنزل، تسهم في إنتاج طاقة كهربائية، ويجرى شرائها من خلال الوزارة».

وتابع: «فيه عداد يحسب للمواطن، وده هيقلل الاستهلاك الخاص به، ونحاسبه بأعلى شريحة تشجيعا له ومهتمين بالتوسع في مجال الطاقة الشمسية في المنازل».

أوضح أن هناك قائمة من المهتمين بضخ استثماراتهم في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر: «قريب كان فيه اهتمام من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للقاء شركة ميرسك للخطوات الملاحية، وتوطيد الكثير من الاستثمارات في الخطوط الملاحية باستثمارات بلغت 15 مليار دولار».

إنتاج الأمونيا الخضراء مع إطلاق قمة المناخ المقبلة

وتابع: «وصل الإنتاج من الطاقة المتجددة السنة دي لحوالي 7 آلاف ميجا وات، والسنة اللي جاية هتوصل لأكثر من 10 آلاف ميجا وات، وفيه إقبال كبير جدا للاستثمار في هذا القطاع سواء الأجنبية أو العربية، وفيه مشروع يبدأ في إنتاج الأمونيا الخضراء مع إطلاق قمة المناخ المقبلة».