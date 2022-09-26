«حياة كريمة» تقدّم 5 صالات جيم هدية لقرى مطوبس.. «عيش واتعلم والعب رياضة»

حين وصلت مبادرة «حياة كريمة» إلى قرى مركز مطوبس بكفر الشيخ، رسم الأهالي الكثير من الأحلام، في منزل آمن، ومدرسة نظيفة، ومستشفى مجهز، ووحدة محلية جاهزة لتلبية الطلبات، لكنّ المبادرة الرئاسية لتحسين حياة أهالي الريف والقرى كان لها رأى آخر، فإلى جانب كل ما سبق، قدّمت «حياة كريمة» أجهزة رياضية تكفي 5 صالات جيم، لخدمة مراكز «الفتح، والغنايم، والسكري، وإبيانة، ومركز شباب خان الجني».

أجهزة جيم لـ5 قرى ضمن حياة كريمة

استقبل شباب الـ5 قرى، الأجهزة الرياضية بسعادة غامرة، خاصة أنّها كانت حلما بعيد المنال بالنسبة لهم، يقول مجاهد عبدالعزيز، أحد شباب قرية الفتح، إنّ القرية استقبلت أجهزة جيم حديثة لأول مرة في تاريخها، إذ لم يسبق تزويد مراكز الشباب بأجهزة جيم: «حياة كريمة حسستنا بالدنيا، إحنا مكُناش عايشين».

إنجازات حياة كريمة

متولي سليمان، أحد شباب قرية السكري، قال إنّ تطوير مراكز الشباب في مطوبس بجودة وإمكانيات عالية لم يخطر على بال أحد: «كُنا محرومين من حاجات كتير، وحياة كريمة خلتنا متفائلين، وأخيرا هنلعب رياضة».

جميع شباب القرية في انتظار الافتتاح الرسمي لمركز الشباب لممارسة الرياضة، بحسب عادل محسن، أحد شباب قرية خان الجني، يضيف: «كلنا في انتظار افتتاح مركز شباب خان الجني عشان نشترك في الجيم، أكيد هيكون بأسعار رمزية مش غالي زي بره، وشكرا للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بمركز ومدينة مطوبس، وشكرا له على مبادرة حياة كريمة اللي خلت حياتنا كريمة بحق وحقيقي».

ودخلت 18 قرية و187 تابعا بمركز مطوبس في كفر الشيخ إلى مبادرة حياة كريمة، حيث تشهد إقامة 593 مشروعا متنوعا في جميع القطاعات، منها 27 في مجال الشباب والرياضة، عبارة عن مراكز شباب، وجار العمل بـ16 مشروعا بتكلفة 122 مليون جنيه.