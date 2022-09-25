تكريم بدرية طلبة وحجاج عبد العظيم بمهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح

أعلن مهرجان الإسكندرية للمسرح، باقي أسماء المكرمين في دورته الــ12، بعد تكريم اسم الفنان الراحل سمير غانم والفنانة إلهام شاهين في حفل الافتتاح.

وأعلن المهرجان، تكريم مجموعة من المسرحيين؛ ومن بينهم بدرية طلبة، وحجاج عبد العظيم، وعدد من كتاب ومخرجي المسرح.

تفاصيل حفل الافتتاح

وكان حفل الافتتاح أقيم الجمعة الماضية، وبدأ بالوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان الراحل هشام سليم، وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها بالتكريم عن مشوارها المسرحي، وقالت إنها تحب مدينة الإسكندرية.

تصريحات إلهام شاهين

وقالت إلهام شاهين في تصريح لــ«الوطن»: «سعيدة بتكريمي في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي بدورته الثانية عشرة التي تحمل اسم صديقي الغالي سميرغانم، بحب إسكندرية، وشكرا للجمهور الجميل على هذا الاستقبال الرائع وتمنياتى بالتوفيق لكل العروض المشاركة وأهلا بكل ضيوف الإسكندرية بالمهرجان».

وتقام عدة ورش في الوقت الحالي ضمن فعاليات المهرجان، ويذكر أن جمال ياقوت مؤسس المهرجان طلب من كبار الفنانين دعم العروض المسرحية المشاركة في المهرجان، وذلك من أجل وصول رسالة العروض ودعم الشباب، وكان ياقوت وجّه الشكر لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم على المجهود الكبير الذي بذلته من أجل المهرجان منذ بداية توليها الوزارة، ووجه الشكر في بيانه لوزيرة الثقافة الحالية نيفين الكيلاني.