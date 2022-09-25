عاجل.. مؤشرات أولية بتفوق اليمين في إيطاليا بعد إغلاق باب الاقتراع

أعلنت إيطاليا إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد اليوم الأحد، وبدء عملية فرز الأصوات، وذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، قبل قليل، في خبر عاجل، أن النتائج الأولية تظهر تقدم أقصى اليمين في الانتخابات التشريعية.

اليمين يتقدم على اليسار

وتابعت القناة: «استطلاعات رأي أشارت إلى أن قوى اليسار تحصد نحو 25,5 % من الأصوات في الانتخابات التشريعية في إيطاليا، وذكرت أيضا أن أقصى اليمين حصل على 41% إلى 45% من الأصوات في الانتخابات التشريعية في إيطاليا، وقد حصلت حركة 5 نجوم على نحو 13,5 من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية في إيطاليا».

تفوق لتحالف بقيادة سيدة

وكانت الاستطلاعات المنشورة منذ أسبوعين تشير إلى أن تحالف يميني يقوده حزب إخوان إيطاليا بزعامة جورجيا ميلوني في طريقه لتحقيق الفوز لتصبح أول سيدة تتولى رئاسة وزراء إيطاليا في تاريخها.

تأثر اقتصادات أوروبا

وتعاني اقتصادات الدول الأوروبية من تداعيات أزمة جاحئة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بجانب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية عقب قطع إمدادات الغاز الروسي سبتمبر الجاري.