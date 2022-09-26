كوبري منقباد بأسيوط.. «شريان حياة» انتظره الأهالي: شكرا للقيادة السياسية

يُعد كوبري منقباد العلوي بمحافظة أسيوط، من ضمن المشروعات الخدمية الكبرى التي يتم تنفيذها بالمحافظة، والذي يساعد في تنقل المواطنين من غرب وشرق السكة الحديدية والترعة الإبراهيمية، وكذلك القضاء على الاختناق المروري وخلق شريان تنموي جديد بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط على طريق أسيوط- القاهرة الزراعي.

مشروع كوبري منقباد العلوي، يمر أعلى الترعة الإبراهيمية وخطوط السكة الحديد، ويبلغ طوله 1600 متر، وعرضه 16.7 متر، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 400 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85٪؜.

حل مشكلة التكدس المروري

وقال محمد عبدالرحمن، سائق، إن مشروع كوبري منقباد العلوي الجديد من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة مؤخرًا ضمن المحاور والكباري، وهذا الكوبري يعد نقله كبيرة في حل مشكلة التكدس المروري بمدخل أسيوط الشمالي، على الطريق الزراعي القاهرة - أسيوط، نتيجة عدم تواجد وسيلة تخطي السكة الحديد والترعة الإبراهيمية، سوى كوبري ضيق تتكدس به السيارات، ومع هذا الكوبري الجديد ستنتهي المعاناة وستكون هناك سهولة في التنقل أعلى الترعة والسكة الحديد في أي وقت.

وأضاف عباس حسين، مواطن آخر، أن كوبري منقباد الجديد يعد نقلة نوعية في مجال الطرق والكباري بالمحافطة، موضحا أن سكان المنطقة يطالبونمنذ سنوات طويلة بإنشاء كوبري لخدمة المنطقة، كونها تضم مصانع كبرى مثل مصنع السماد، وتنقل الشاحنات إلى المنطقة البترولية ومصنع أسمنت أسيوط، الذي يعد من المصانع الكبرى علي مستوى الجمهورية، حتى حققت الدولة المصرية بقيادتها الحالية مطلب المواطنين، بإنشاء ذلك الكوبري، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام بمشروعات الكباري والمحاور التي تخلق تنمية واستثمار في كافة المجالات.

تنفيذ 85٪؜ من أعمال إنشاء كوبري منقباد العلوي

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في بيان صادر عن المحافظة، إن مشروع كوبري منقباد العلوي من المشروعات الكبرى التي تنفذ بالمحافظة، وهو يمر على الترعة الإبراهيمية وشريط السكة الحديد بطول 1600 متر وبعرض 16.7 متر، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حتى الآن 400 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ به إلى 85٪؜ من أعمال المشروع الذي يقع بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط.

وأضاف محافظ أسيوط أنه يتابع أعمال المشروع والخطوط التي تم تنفيذها، من تركيب الكمرات المعدنية وسطح الكوبري أعلى الترعة الإبراهيمية، واستكمال الجزء المار أعلى شريط السكة الحديد، والتوجيه بسرعة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع، وتنفيذه بالدقة والجودة والمواصفات والمعايير المطلوبة، والذي يساهم في حركة النقل وجذب الاستثمارات الجديدة للمحافظة.