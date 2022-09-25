عضو «العفو الرئاسي»: سنشهد قوائم إفراج جديدة يوميا خلال الفترة المقبلة

أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن 176 شخصا خلال أسبوعين فقط، ضمن قوائم العفو الرئاسي، موضحًا أن كل الأيام المقبلة، ستشهد العفو عن قوائم جديدة من المحبوسين للإفراج عنهم، «كل الأيام اللي جايه فيها قوائم مفرج عنهم، وما يحدث الآن لم يحدث منذ 2010»، خلال تصريحاته لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض، ويعرض على شاشة «القاهرة والناس».

السبب وراء سرعة وتيرة الإفراج عن المحبوسين

أضاف «العوضي»، أن اللجنة تدقق في كل الأسماء والبيانات التي ترد إليها، فضلًا عن أن تلك الأسماء والبيانات، تخضع أيضًا للفحص الدقيق من قبل الأجهزة المعنية، موضحًا في الوقت ذاته، أن بيانات جميع المحبوسين في مصر، سواء صدر ضدهم أحكام أو محبوسين احتياطيا، موجودة الآن لدى لجنة العفو الرئاسي، مشيرًا إلى أن سرعة وتيرة الإفراج عن المحبوسين خلال الوقت الحالي، سببها توفر البيانات والفحص بشكل سريع، كما أن قوائم العفو والإفراج مستمر وستستمر، وسيتم تصفية هذا الملف نهائيا.

الحوار الوطني رسائل طمأنه لكل من شكك في نية الدولة

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الدولة وهي تتحدث عن الحوار الوطني، الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في إبريل الماضي، فهي ترسل رسائل طمأنه لكل من شكك في نية الدولة، والدولة ترد الآن، «نقدر ونلتمس العذر للدولة التي كانت تواجه في مرحلة استثنائية خطر الإرهاب الحقيقة، كان من حقها في هذا التوقيت، اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية».