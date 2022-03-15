العوضي يخوض أولى بطولاته السينمائية مع طارق العريان.. أول فيلم عن MMa

يجري الفنان أحمد العوضي تحضيرات مكثفة لفيلمه الجديد «البلدوز»، مع المخرج طارق العريان، استعدادًا لانطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، ونشر «العوضي» صورة تجمعه بالعريان عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: «تحضيرات فيلم البلدوزر، أول فيلم مصري وعربي عن الـMMA فنون القتال المتنوعة، قصة وإخراج طارق العريان».

العوضي يخضع لتدريبات مكثفة

ويخضع أحمد العوضي، لتدريبات بدنية مكثفة داخل أحد صالات الألعاب الرياضية، لعمل فورمة مثالية تتناسب مع طبيعة أحداث الفيلم التي تدور في أجواء من الأكشن والإثارة.

أحمد العوضي يغيب عن دراما رمضان بسبب فيلمه

ويتغيب أحمد العوضي عن سباق دراما رمضان المقبل، وذلك بعد نجاحه العام الماضي، حيث أنه ينشغل بالتحضير لفيلمه الجديد المفترض نزوله في موسم عيد الأضحى المقبل، وفقًا لما قررته الجهة المنتجة بشكل مبدئي.

آخر أعمال أحمد العوضي

وكانت آخر أعمال أحمد العوضي مشاركته في بطولة مسلسل «اللي مالوش كبير» المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، وشاركته البطولة ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، دينا فؤاد، محمود حافظ، خالد سرحان، أحمد عبدالله محمود، فتوح أحمد، هدي الإتربي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري.

وكانت تدور أحداث المسلسل حول يجبر والد غزال ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.