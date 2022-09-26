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جمارك السخنة تحبط محاولة تهريب «كترات»

كتب:

محمود الجمل
12:04 ص | الإثنين 26 سبتمبر 2022
كتر - صورة أرشيفية

كتر - صورة أرشيفية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك العين السخنة برئاسة حسام جاد المولى، مدير عام جمارك السخنة، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأنصال المعدنية (الكترات) بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1467 لسنة 2009 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتقدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك بناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة حركة الوارد والمقدم أحمد دراز، مدير مباحث الميناء، والمقدم أحمد بيومي، مدير مباحث المخدرات، مفادها باعتزام شركة «ي.ج» تهريب أصناف مخالفة داخل مشمول الحاوية رقم 7746579.

وتم تشكيل لجنه جمركية لكشف مشمول الحاوية من محمد مبروك، مدير إدارة الأمن الجمركي، وأحمد سويلم مدير مجمع الوارد، وحسن عبد الرحمن مشرف الساحة، وسعد الجمسي مأمور الحركة، وأحمد فريد شهاب، بحضور الجهات مقدمة الإخبارية، فتبين وجود مليون و287 ألف نصل معدني (كتر) مخبأة داخل كراتين استيكرات لاصقة.

قرر رشاد عبد المعطي رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الشحات غتوري رئیس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.