«الجمارك» تشيد بتأجيل التسجيل المسبق للشحنات استجابة لمجتمع الأعمال

أشاد أحمد عبدالواحد، رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، بالاستجابة السريعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة المالية لمطالب مجتمع الأعمال، وإصدار قرار وزير المالية بمد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى 31 ديسمبر المقبل، وبدء التطبيق الإلزامي للتسجيل في الأول من يناير 2023، مؤكداً أن استجابة الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، ليست بجديدة، كونها تعمل على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال، وتقديراً للظروف المالية العالمية والمحلية، التي أثرت على الجميع.

سماع وجهات نظر المتعاملين مع الجمارك

وأضاف رئيس شعبة الجمارك في الغرفة التجارية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرار التأجيل جاء بناءً على دراسة وسماع وجهات النظر التي تقدم بها المتعاملون مع المنظومة، من المستخلصين ووكلاء الشحن الجوي والتجار المتعاملين بشكل مباشر مع الجمارك، والذين طالبو بتأجيل تطبيق قرار التسجيل المسبق، لعدم وضوح الرؤية للتعامل والتأقلم مع منظومة الشحن الجوي الجديدة، والتدريب عليها.

ولفت «عبدالواحد» إلى انه سيتم عمل دورات تدريبية مكثفة من قبل الشعبة، لكل المتعاملين مع المنظومة الجديدة، لحثهم علي الانضمام للمنظومة الجديدة خلال الفترة القليلة القادمة، موضحاً أن التجار والمستوردين والمستخلصين وكل المتعاملين مع الجمارك والموانئ، سوف يعملون على إنجاح المنظومة، بما يخدم الدولة والمواطنين على حد سواء، والتقليل من تكلفة السلع والخدمات، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق المصرية، والتي تضر بصحة المواطنين والاقتصاد القومي للبلد، وإنجاح هذا النظام الجديد، وأي قرار من شأنه تيسير الإجراءات، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ المصرية.

تخفيف أثار كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف أن مجتمع الأعمال من مصلحته التعامل مع أي شئ من شأنه تخفيف تأثير جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، مما تسبب في زيادة الأسعار، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وأصدرت وزارة المالية قراراً، بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية، حتى 31 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2023، بدلاً من الأول من أكتوبر 2022، وذلك لمنح المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات، وقتاً إضافياً لتوفيق أوضاعها، والتسجيل على المنظومة الجديدة، والتدريب عليها.