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مصدر أمني: حقيبة الإسعافات والمثلث وطفاية الحريق سعرها 160 جنيها بالمرور

كتب:

محمد بركات
12:04 ص | الإثنين 26 سبتمبر 2022
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

صرح مصدر أمني، بأن حقيبة الإسعافات والمثلث وطفاية الحريق، إجباري مع حائز السيارة طالبة الترخيص، وفقا لقانون المرور، ويمكن شرائهم من داخل وحدات المرور أو خارجها، وتباع حقيبة الإسعافات والمثلث داخل جميع وحدات المرور، بمبلغ (160 جنيه) فقط.

الخدمات المرورية 

وتتيح الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية الإكترونية، التي يُتيحها أمام كل المواطنين عبر موقع النيابة العامة، سواء استعلام عن مخالفات المرور، أو تقديم تظلمات على المخالفات الموقعة عليهم.

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