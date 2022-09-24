«مرور الجيزة»: غلق جزئي لشارع الأهرام لتنفيذ أعمال محطة مترو المريوطية

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة، عملية غلق جزئى لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع شارع المستشفى وحتى تقاطعه مع طريق المريوطية، لتنفيذ أعمال محطة مترو المريوطية، على أن يكون الغلق بدءًا من الـ 12 صباح غدِ الأحد، وحتى انتهاء الأعمال، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمني، أنه فى إطار تنفيذ أعمال محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذي يتضمن محطات الأهرامات، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة، ستقوم محافظة الجيزة بتسليم الشركة المنفذة للأعمال النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو المريوطية المرحلة الثانية، بدايةً من شارع المستشفى وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى تقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية، لمسافة ما يقرب من 370 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة تجاه المنطقة الأثرية.

الغلق ابتداء من غدا الأحد

وتابع المصدر: «هذا سيستلزم غلقا جزئيا لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المريوطية بالكامل، ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الأحد وحتى انتهاء فترة الأعمال».

توفير حارات مرورية

وأضاف المصدر، أن محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية والإدارة العامة لمرور الجيزة، نسقت مع الشركة المنفذة لرفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطة، من حيث الطبقة الأسفلتية، إزالة أرصفة، توسعة الطريق، تركيب أعمدة إنارة، وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من 7 أمتار إلى 10 أمتار وذلك للحد من التأثير السلبي على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال، إلى جانب تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.