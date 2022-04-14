«مرور الجيزة» يعلن غلق الطريق الدائري اتجاه المريوطية لمدة 10 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة مطلع الطريق الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزي والمؤدي إلى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثة، ما يستلزم غلقًا كليًا لمطلع الطريق الدائري المشار إليه.

موعد إغلاق الطريق

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه سيجري غلق الطريق اعتبارًا من الساعة الـ12 صباح يوم الجمعة الموافق 15/4/2022 حتى صباح يوم الأحد الموافق 24/4/2022 على أن تكون الأعمال لمدة 10 أيام، على مدار 24 ساعة.

التحويلات المرورية البديلة

وأوضحت الإدارة أن التحويلات المرورية ستكون كالتالي:

- حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزي للقادم من ميدان الجيزة، وترغب بالصعود إلى الطريق الدائري اتجاه مناطق المريوطية سوف تستكمل السير بشارع ربيع الجيزي مرورًا بميدان المنيب، والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري والي، واستكمال السير في اتجاه شارع البحر الأعظم، والصعود أعلى الطريق الدائري على طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطية والمنصورية.

ومن جانبها عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة، وجرى التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.