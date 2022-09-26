في 24 ساعة.. سقوط 3 تجار بمخدرات قيمتها 7 ملايين جنيه بالإسماعيلية

على مدار أيام تتصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية في مداهمة مناطق تخزين المواد المخدرة وتصنيعها بنطاق الإسماعيلية وتضييق الخناق على كبار التجار وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة ما بين حشيش وهيدرو وهيروين.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في توجيه ضربات كبيرة لكبار التجار خلال الـ 24 ساعة الماضية في الإسماعيلية ضبطت خلالها كميات من المخدرات تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه.

ضبط شخصين بـ 250 طربة حشيش في أبو صوير

ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وكانت قد وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الاسماعيلية وسيناء الشمالية تفيد تجارة العنصرين في المواد المخدرة علي نشاط واسع وبتحديد هويتهما أكدت التحريات تسلمهما كمية كبيرة من الحشيش.

وضبطت الحملة بحوزة المتهمين 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام ومبلغ مالى من حصيلة البيع و هاتفى محمول يستخدمانه في التواصل مع عملائهما.

سقوط مصنع هيروين في فايد

ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مداهمة مزرعة بالظهير الصحراوي لمدينة فايد وضبط مصنع لإعادة تدوير مخدر الهيروين به.

وضبطت حملة مكبرة بالتنسيق مع الأمن الوطني والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة مكبسا خاصا بكبس الهيروين لإعادة تدويره وكمية من مخدر الحشيش بمشتملاته من معدات تفريغ وتجميع وكبس الهيروين في قوالب مرة أخرى.

وقالت المصادر الأمنية، إن المتهم عمل على خلط وتدوير مخدر الهيروين بعقاقير أخرى لمضاعفة وزيادة الكميات، ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القبض عليه وبحوزته 15 كيلو جراما من المخدر.

ضبط تاجر حشيش بـ 400 فرش في مدينة فايد

واستهدف ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد كبار وتجار مروجي الحشيش في الإسماعيلية، في مدينة فايد ضبط بحوزته على 400 طربة لمخدر الحشيش زنة 40 كيلو جراما.

ورصدت الإدارة نشاط المتهم في الفترة الأخيرة بعد ارتباطه مع عدد من الخريجين حديثا من السجون والمتهمين في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة وتبين تخزينه للحشيش في منزله بمدينة فايد.