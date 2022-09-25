حبس عاطل ضُبط بـ400 طربة حشيش في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطه بكميات كبيرة من مخدر الحشيش وصلت إلى 400 طربة، وذلك في حملة مكبرة لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في مدينة فايد استهدفت بؤرتي للاتجار، بينهما مصنع لتصنيع وإعادة تدوير مخدر الهيروين وإنتاجه بكميات أكبر.

وواجهت النيابة العامة المتهم بتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والكميات المضبوطة بحوزته، والتي وصلت إلى ما يقرب من نصف طن حشيش.

تفاصيل ضبط المتهمين

واستهدف ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد كبار وتجار مروجي الحشيش في الإسماعيلية، في مدينة فايد في محل إقامته، حيث عُثر بحوزته على 400 طربة لمخدر الحشيش زنة 40 كيلو جراما.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المتهم من العناصر الإجرامية الخطرة التي رُصدت خلال الفترة الأخيرة في مجال تروج للمخدرات على نشاط واسع، متخذة من الظهير الصحراوي لمدينة فايد ملاذاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

حملات مكثفة لضبط كبار التجار

وتكثف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحرياتها حول التجار والخارجين حديثاً من السجون، لتسهيل الوصول إلى عمليات التهريب وأماكن تخزين المواد المخدرة وضبطها.

ونجحت الإدارة في الإسماعيلية علي مدار الفترة الماضية في توجيه العديد من الضربات الناجحة، ضُبطت خلالها كميات كبيرة ومصانع لإعادة تصنيع الهيروين.