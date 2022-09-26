فوز حزب «إخوة إيطاليا» بقيادة جورجيا ميلوني في الانتخابات التشريعية

أظهرت استطلاعات الخروج مع إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة في إيطاليا، فوز اليمين المتطرف بقيادة جورجيا ميلوني، زعيمة حزب «إخوة إيطاليا»، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية.

وأشارت استطلاعات، إلى فوز حزب أقصى اليمين برئاسة جورجيا ميلوني، في الانتخابات التشريعية الإيطالية بنسبة 24.6%، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، حذرت ميلوني، خلال حملتها الانتخابية بأن الكل قلق في أوروبا لرؤية زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» في الحكومة، مضيفة إن الحفلة انتهت وستبدأ «روما» بالدفاع عن مصالحها الوطنية.

«5 نجوم» تحصل على 16.5% من الأصوات في الانتخابات الإيطالية

وأشارت استطلاعات، إلى حصول حركة «5 نجوم» في الانتخابات التشريعية الإيطالية المبكرة على 16.5%، فيما قالت استطلاعات، إن «الحزب الديمقراطي» حصل على 19.4% من أصوات الناخبين في الانتخابات.

وفي وقت سابق، أظهرت استطلاعات رأي، تقدم أقصى اليمين في الانتخابات التشريعية الإيطالية المبكرة، مضيفة أن حركة «5 نجوم» حصلت على نحو 13.5 من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية الإيطالية.

قوى اليسار تحصد 25.5%

مكما أوضحت استطلاعات رأي، أن قوى اليسار حصدت نحو 25.5 % من الأصوات في الانتخابات التشريعية الإيطالية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.