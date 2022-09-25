أصدقاء طالبة الإسكندرية ضحية السقوط من الأسانسير: «هنعملها صدقة جارية»

في لحظة غفلة ذهبت ندى مراد مرقس معوض بمفردها عند نزولها للقاء أصدقائها نحو الأسانسير؛ لتضع قدمها للدخول إلا أن كابينة الأسانسير لم تكن موجودة لتسقط الفتاة من الطابق الـ11 وتلقى مصرعها على الفور.

في حالة حزن وصدمة لم يتوقعها أصدقاؤها لوفة صديقتهم «ندى» الطالبة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية ذو الـ 22 عاما والتي التحقت بكلية الصيدلة في عام 2018، لم يكن أمامهم سوى الترحم عليها وقررن إنشاء صدقة جارية للتبرع بالمجان على روحها.

تفاصيل صدقة جارية على روح طالبة الإسكندرية الراحلة

وتجمع أصدقاء «ندى» على عمل صدقة جارية لإنشاء وحدة مياه نقية بإحدى القرى وأخرى على موقع «in memory of» وهو موقع لجمع التبرعات بالشراكة مع منظمات خيرية في مصر منهم مؤسسة أهل مصر، ومصر الخير، وبهية وغيرها من المؤسسات والذين يتلقون المدفوعات مباشرة من خلال طرق متاحة للجميع، أي نقدًا أو من خلال بطاقة ائتمانية أو رسالة نصية، لتذهب صدقة ندى لتجهيز مستشفى أهل مصر.

قالت مريم ذكي صديقة ندى لـ«الوطن» أنهم كانوا على اتفاق للخروج سويا ولكن الخبر وقع عليها كالصاعقة «نصيب وربنا يرحمها».

وأضاف أندرو نبيل، ابن خالة الطالبة الراحلة: «ندى أختى الكبيرة وصحبتي كان نفسي أقف معاها يوم فرحها مش في دفنتها ربنا يرحمها».

أصدقاء ندى: كانت دايما بتحب اللمة

شهد جميع أصدقائها على نقاء روحها ومعاملتها الطيبة معهم ومدى حبها للخير ومساعدة الآخرين سواء في الدراسة أو الحياة عموما واتفقوا جميعا على حبها لتجميع أصدقائها حولها: «ندى دايما كانت بتحب لمتنا حواليها».

وكان اختفاء قد حدث للفتاة قبل أن يتم إيجادها في بئر المصعد، حيث حُرر محضر بالواقعة لمعرفة سبب الحادث، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق، وأصدرت تصريحا بدفن الجثمان.