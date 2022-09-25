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«القومي للبحوث» يكشف تفاصيل زلزال الإسكندرية اليوم: لم يتم رصد خسائر

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كريم روماني
02:30 م | الأحد 25 سبتمبر 2022
تفاصيل زلزال الإسكندرية اليوم

تفاصيل زلزال الإسكندرية اليوم

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، تفاصيل زلزال الإسكندرية اليوم، موضحاً أنه غير متوقع أن يكون له توابع، مؤكداً أن منطقة شمال مصر تتأثر بأي زلازل تحدث في البحر الأبيض المتوسط أو شرق البحر المتوسط، وزلزال اليوم حدث داخل الأرض لذلك شعر به سكان مناطق شبه الصحراء الغربية والعلمين.

«القاضي»: زلزال الإسكندرية اليوم عمق طبيعي

وأضاف «القاضي» لـ«الوطن»، أن زلزال الإسكندرية اليوم وقع في منطقة بها نشاط زلزالي، وعمقه طبيعي لأنه توجد زلازل أعمق من هذا بكثير، مؤكداً أنه كلما زاد عمق الزلزال زادت دائرة الإحساس به.

وأكد «القاضي»، أنه لم يتم رصد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات من زلزال اليوم، موضحاً أن أي زلزال تزيد قوته عن 5 درجات بمقياس ريختر من الطبيعي أن يكون له توابع.

توعية المواطنين بطرق الإخلاء  

ونوه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن المعهد حريص على توعية المواطنين بطرق الإخلاء السليم وقت حدوث أي زلالزل، مشدداً على ضرورة متابعة البيانات الرسمية التي يتم إعلانها من المعهد وعدم الالتفات لأي معلومات أخرى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار «القاضي»، إلى أنه سيتم تكثيف حملات التوعية لمختلف طلاب المدارس خلال الفترة المقبلة بكيفية التعامل أوقات الزلازل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمؤسسات المعنية.

تفاصيل زلزال اليوم 

يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن رصد هزة أرضية على بعد 189 كيلومترًا جنوب غرب الإسكندرية بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر، وخط عرض 29.80 شمالاً، والعمق 18.72 كم وخط طول 28.84 شرقاً، لافتاً إلى عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.