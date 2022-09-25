طالبة بـ«هندسة الإسكندرية» تبتكر تطبيقا لتطوير دراسة أمراض الأنسجة 

لا حديث حالياً يعلو الحديث عن تطوير العملية التعليمية سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي، واللجوء إلى كل ما هو «بيني» أي تخصصات مرتبطة ببعضها البعض كالطب والهندسة، وهو ما انتهجته لارا حسام، طالبة بالفرقة الثالثة بقسم الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بإنشاء تطبيق «ويب» لتطوير العملية التعليمية في علم الأمراض الرقمي «الباثولوجي» بطريقة العمل المتوازي لأن علم الباثولوجي هو أحد الأركان الأساسية للطب الحديث ويركز على دراسة تغيرات الأنسجة المرتبطة بالأمراض.

«لارا»: أداة تعليمية جديدة في علم الأمراض

حددت «لارا» في حديثها لـ«الوطن» أهداف المشروع: «إنشاء ونشر واختبار أداة تعليمية جديدة للمقيمين في قسم علم الأمراض وتصميم جيل جديد من برامج الويب لتعزيز التجربة التعليمية»، موضحة أن النظام يركز على عدم تقيد سير عمل علم الأمراض الرقمي بقيود مادية لذلك نقترح تجربة جديدة من شأنها أن تسمح للمقيمين بالعمل على القضايا بالتوازي مع زيادة حجم القضايا لكل مقيم وتقديم ملاحظات قابلة للتطوير على أساس الحالة.

بطرق بسيطة حددت الطالبة لارا حسام، ضوابط استخدام التطبيق، أولها تسجيل الدخول ثم عرض عدد كبير من الحالات المراد تشخيصها وتقديم تشخيصاتهم وتلقي التعليقات من أعضاء هيئة التدريس ومن ناحية أخرى يراجع أعضاء هيئة التدريس الطلبات المقدمة من أجل زيادة الأداء وتلقي التحليلات الإحصائية لأداء المقيمين بدقة.

التطبيق يعزز التفكير العلمى للمتدرب

فكرة العمل بالتوازي مبنية على حصول جميع المتدربين على نفس الحالات اليومية المتدرجة فى الصعوبة والتنوع، وبالتالى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتدربين فى التعرض للحالات، مما يعزز التفكير العلمى للمتدرب ويزيد من كفائة تشخيصه وضوح جميع التشخيصات لنفس الحالة لأعضاء هيئة التدريس هو فرصة فريدة لتقييم نقاط ضعف وقوة المتدربين ونشر الحالات الفريدة التى ستؤثر جوهرياً فى المسيرة التعليمية، بحسب ما روته طالب «الهندسة».

ترى الطالبة لارا حسام، أن تطبيق المشروع فى أقسام علم الأمراض فى المستشفيات سوف يعود بالفائدة بزيادة القيمة التعليمية المقدمة للمتدربين والسماح لهم بتلقى التقييمات من أعضاء هيئة التدريس وتشخيص جميع القضايا المقدمة فى اليوم والتى تتماشى مع الاتجاه الجديد فى التكنولوجيا والتحسين من نتائج المقيمين التي يمكن أن تعزز مهارات التشخيص وبالتالى تؤدي إلى إنقاذ الأرواح.

حصلت الطالبة لارا حسام، على المركز الأول في مسابقة جامعة لويفيل فى ولاية كنتاكي الأمريكية فى إطار التعاون المشترك بين الجامعة والجامعات المصرية، وينظمها قسم الهندسة الحيوية برئاسة الدكتور أيمن الباز، في مجال الصحة العامة، بحسب ما أعلنته رسمياً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.