مصرع شخصين إثر تصادم دراجتين بخاريتين في المنوفية

شهدت مدينة بركة السبع في محافظة المنوفية، تصادم دراجتين بخاريتين على طريق «شبين الكوم - بركة السبع»، نتج عنه مصرع شخصين، وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة ونقلت الجثتين إلى مشرحة أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد مصرع شخصين في تصادم دراجتين بخاريتين على طريق «شبين الكوم - بركة السبع»، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق بالحادث.

تفاصيل الحادث

بالانتقال والفحص تبين مصرع شخص مقيم بقرية مليج، والثاني من مركز بركة السبع، وذلك أثناء استقلال كل منهما دراجة بخارية وتصادمهما في مدينة بركة السبع، مما أدى إلى مصرعهما في الحال ونقل جثتيهما إلى أقرب مستشفى.