إصابة برلماني في حادث مروري ببني سويف.. والصحة: حالته مطمئنة

أصيب منذ قليل، النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة مركزي ناصر والواسطى، بكدمات وجروح واشتباه كسر بالترقوة، في حادث مروري بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى، وجرى نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث مروري لعضو مجلس نواب في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري لسيارة ملاكي بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى، أمام قرية كوم ادريجة بمركز الواسطى، أسفر الحادث عن إصابة النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي ناصر والواسطى، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث ونقل الُمصاب إلى أقرب مستشفى.

سيارة إسعاف لنقل برلماني إلى مستشفى الواسطى المركزي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المُصاب، الذي تبين أنه النائب عبد الحكيم مسعود، إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتبين تعرض النائب لكدمات وجروح واشتباه كسر بالترقوة، وجار إخضاعه لمزيد من الفحوصات للاطمئنان على حالته.

صحة بني سويف: حالة النائب مطمئنة

وأكد الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة في بني سويف، أن حالة النائب مطمئنة وجار وضعه تحت الملاحظة لمزيد من الفحوصات.