إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري ببني سويف

أصيب 6 من أسرة واحدة بينهم ثلاث أطفال، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإصابة 6 من أسرة واحدة بينهم ثلاث أطفال، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث وهم: حنان صابر عوني 25 سنة، يارا أحمد جمال 5 سنوات، مكة محمد جمال 3 سنوات، ومودة محمد جمال «عام»، ومحمد جمال جمعة 22 سنة، وجميعهم مصابون بجروح وسحجات بالجسم، وهنادي توفيق عبد الستار 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.