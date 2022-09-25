إصابة 4 أشخاص في حادث مروري ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على الطريق الزراعي «القاهرة - أسيوط»، أمام عزبة يوسف غالي التابعة لمركز ببا جنوبي محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بتصادم سيارتين ميكروباص وإصابة 4 أشحاص

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارا من اللواء من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي أمام عزبة يوسف غالي التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي في بني سويف

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ حيث دفع مرفق بني سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة عاطف صبحي عمر، 19 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، وديوساب حنا خليل، 49 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمد حسن محمد، 60 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومحمود عبدالعظيم طلبة، 30 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن.