مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في حادث مروري ببني سويف

لقى شاب مصرعه، وأصيب 4 آخرين، مساء اليوم، إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ومركبة توك توك بطريق فرعي بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

بلاغ بمصرع شاب وإصابة 4 إثر تصادم دراجتين بخاريتين وتوك توك

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، ومركبة توك توك بطريق فرعي بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شاب وإصابة 4 آخرين، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل الجثة والمصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ5 سيارات إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما نُقلت جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

بيانات المتوفى في الحادث

وعند الانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمود عبد التواب 20 عامًا، مقيم قرية دنديل بمركز ناصر، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

بيانات المصابين

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من، عبد الحليم على عبد الحليم 21 عامًا، مصابًا بإشتباه مابعد الارتجاج، محمد روبي محمود 25 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة، طه عبد التواب احمد 25 عامًا، مصابًا بإشتباه مابعد الارتجاج، محمد شعبان كامل 28 عامًا، مصابًا بكسر مضاعف بالساق اليمنى وإشتباه مابعد الارتجاج.