مصرع شخص صدمه قطار في محطة سوهاج.. «عبر من مكان غير مخصص للمشاة»

لقي شخص مصرعه، بعدما صدمه قطار «القاهرة - أسوان»، أثناء عبوره من معبر غير مخصص للمشاة في محطة سوهاج.

البداية بتلقي اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز سوهاج محرراً من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بأنه أثناء مرور القطار «القاهرة – أسوان» دائرة المركز اصطدم بأحد الأشخاص أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما نتج عنه وفاته في الحال.

الانتقال إلى موقع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين أنه يدعى «عاطف.ا.ه.م» عمره 45 عاما عامل، ويقيم بدائرة مركز سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وبسؤال عم المتوفي المدعو «عبد اللاه.ه.م» 59 عاما موظف ويقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق نفى الشبهة الجنائية.

تقرير الطب الشرعي

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «كسور متفرقة بالجسم أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب» ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضرا بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.