السكة الحديد تشكل لجنة عاجلة لمعرفة أسباب حادث قطار دمنهور

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء خروج عربتين من القطار رقم 774 خط «القاهرة - الإسكندرية»، الذي وقع في محطة دمنهور منذ قليل، وذلك لمحاسبة المتسبب في الحادث.

حادث قطار دمنهور لم يسفر عن وقوع إصابات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حادث قطار دمنهور، لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، لافتا إلى أن حركة القطارات توقفت على بعض خطوط الوجه البحري، إلا أنها منتظمة على جميع خطوط الوجه القبلي.

حادث قطار دمنهور لم يشهد خسائر بشرية

وأضاف المصدر، أنه جار معرفة الأسباب الحقيقية وراء وقوع حادث قطار دمنهور، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتسببين في وقوع الحادث، مؤكدًا أن الحادثة لم تشهد أي خسائر بشرية، وأنه جار العمل على عودة حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى، كما أن جميع قطارات السكة الحديد تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل.