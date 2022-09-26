الشرطة الأمريكية تعتقل شخصا هدد بتكرار حادث إطلاق النار في «لاس فيجاس»

اعتقلت السلطات الأمنية الأمريكية، رجلا من شمالي كاليفورنيا يدعى «دالاس مارش» للاشتباه في تهديده بقتل ضباط شرطة والتخطيط لإطلاق نار جماعي على غرار حادث «لاس فيجاس» الواقعة بولاية «نيفادا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت الشرطة الأمريكية، في بيان، إن المشتبه به«37 عامًا» تم احتجازه من قبل ضباط تابعين لقوات التدخل السريع «سوات» في فندق «سوبر 8» بمدينة شيكو شمال «سان فرانسيسكو» بعد جمع المحققون أدلة على تخطيطه للجريمة.

المشتبه به ضرب ضابطا بطاولة أثناء التحقيق

وأشارت «شرطة شيكو»، إلى أن الأدلة تضمنت معلومات بأن المشتبه به وجه تهديدات جنائية بقتل أفراد معينين، وضباط، كما كان يستعد لارتكاب إطلاق نار جماعي في موعد محدد، مضيفة أن الرجل ضرب ضابطا بطاولة أثناء إجراء التحقيق.

وفي عام 2017، قُتل 60 شخصًا وأصيب أكثر من 400 آخرين في «لاس فيجاس»، على إثر فتح مسلح النار على مهرجان موسيقي من فندق شاهق.

من جانبه، اعتدى راكب طائرة، يبلغ من العمر «33 عاما» تابعة لشركة «أمريكان إيرلاينز» الأمريكية، على مضيف أثناء قيامه بعمله، بالضرب المبرح دون أي أسباب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تسيلم شخص إلى «إف بي آي» اعتدى على مضيف طائرة

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، أمس الأحد، إن ركاب الطائرة المقلعة من «لوس كابوس» بالمكسيك ساعدوا على كبح جماح شاب يدعى «ألكسندر تونج كو لي»، وتسليمه للسلطات فور الوصول إلى مطار «لوس أنجلوس».

وأشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى تسليم «كو لي» لمكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي«إف بي آي»، وذلك كون الحادث وقع في الجو، في تهمة قد تصل عقوبتها إلى 20 عاماً.