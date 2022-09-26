مصرع طفل غرقا في ترعة أثناء اللهو بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا بمحافظة سوهاج أثناء اللهو على حافة الترعة أمام منزله بعدما اختل توازنه وسقط بها، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز المراغة بغرق طفل بترعه دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ووحدة الإنقاذ النهري لموقع الحادث، وتبين غرق الطفل «محمد ث غ م» 12 عاما طالب ويقيم بذات الناحية، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.

اختل توازنه وسقط بالترعة

وبسؤال والدته المدعوة «روضة ع ع ح» 35 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية أفادت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور على حافة الترعة المواجهة للمنزل اختل توازنه وسقط بها مما أدى لغرقه ووفاته، ونفت الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.