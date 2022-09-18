مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل بسوهاج

قرر «عبد الرحمن» ونجل عمته «محمد» الاستحمام بنهر النيل كعادتهما، فيفعلان كل شيء سويا ولكن كانت تلك آخر مرة حيث خرج محمد على قدميه وعبد الرحمن جثة بين يدي فرق الإنقاذ بسوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورد بلاغا لمركز المراغة من المدعو «محمد ا م» سن 47 عاما عامل ويقيم دائرة المركز بأنه أثناء قيام نجله المدعو «عبد الرحمن م ا م» سن 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوي ويقيم بذات الناحية بالاستحمام بنهر النيل ببندر المراغة ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية.

غطس وخرج جثة

وأفاد نجل شقيقة المبلغ المدعو «محمد ج ا» سن 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوى أيضا والصديق المقرب للطفل الغريق ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم حيث أنه كانا ونجل خاله يستحمان بنهر النيل ولكنه فوجئ بنجل خاله يغطس بالمياه ولم يستطع إنقاذه.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي وقوات وحدة الإنقاذ النهري لموقع الحادث وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفي المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.