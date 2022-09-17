مصرع طفل غرقا أثناء السباحة في بحر مويس بالشرقية

لقي طفل يبلغ من العمر 13 عاما، مصرعه غرقا أثناء السباحة في بحر مويس بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل جثته بعد انتشالها من المياه من قبل رجال الإنقاذ النهري إلى مشرحة المستشفى، وطلبت النيابة العامة التحريات اللازمة حول الواقعة.

غرق طفل في بحر مويس

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من الأهالي التي أبلغت شرطة النجدة بمصرع طفل غرقا في مياه بحر مويس أثناء الاستحمام، وهرعت فرق الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة وانتشلت جثمانه وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى.

قوات الأمن تنتقل لمكان الواقعة

وكان عدد من رجال الأمن بمركز شرطة الزقازيق انتقلوا إلى مكان الواقعة لمعرفة كافة التفاصيل حول الواقعة وبيان سبب مصرع الطفل، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما طالبت بتقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة بعد إجراء الصفة التشريحية على جثمان الطفل.