«ميلوني» بعد فوز حزبها بالانتخابات التشريعية: سأقود حكومة إيطاليا المقبلة

قالت زعيمة «إخوة إيطاليا»، جورجيا ميلوني، إنها ستقود الحكومة المقبلة في بلادها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع الناخبين أمام مراكز الاقتراع، فوز التحالف اليميني بقيادة ميلوني، وحزبها «إخوة إيطاليا» في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها إيطاليا، أمس الأحد.

«الحزب الديمقراطي» الإيطالي: اليمين له الاغلبية في البرلمان

من جانبه، اعترف «الحزب الديمقراطي»، يسار الوسط، في وقت مبكر من اليوم الاثنين بهزيمته في الانتخابات التشريعية الإيطالية، وأوضحت البرلمانية البارزة في الحزب، ديبورا سيراتشياني، للصحفيين، إن هذه أمسية حزينة للبلاد، موضحة أن اليمين له الاغلبية في البرلمان لكن ليس في البلاد.

وقال «الحزب الديمقراطي»، إنه سيكون أكبر قوة معارضة في البرلمان الإيطالي المقبل.

وكانت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا هددت فون دير لاين، هددت في وقت سابق، إذا كان الوضع في إيطاليا صعبا بعد الانتخابات التشريعية، فيمكن للمفوضية اتخاذ إجراءات على غرار المتخذة تجاه بولندا والمجر لعدم امتثالهما لمعايير «الاتحاد الأوروبي».

برلماني فرنسي: الإيطاليون لقنوا «الاتحاد الأوربي» درسا لن ينساه

وأشار عضو «برلمان أوروبا»، رئيس حزب «الجمعية الوطنية»، الفرنسي جوردان بارديلا، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الإيطاليين لقنوا «الاتحاد» درسا لن ينساه بعد إملائه عليهم لمن يصوتوا بالانتخابات التشريعية المبكرة.

وأضاف بارديلا، أن لا يمكن لأي تهديد وقف الديمقراطية، مشيرا إلى أن الشعوب الأوروبية ترفع رؤوسها وتقرر مصيرها بأيديها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.