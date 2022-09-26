بلينكن: لا توجد أي محادثات سرية بشأن تسوية أزمة أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه لا توجد أي محادثات سرية في الوقت الحالي بشأن تسوية أزمة أوكرانيا، مضيفا، في مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأمريكية،إن «واشنطن» وضعت خطة عمل في حالة استخدام «موسكو» أسلحة نووية في أوكرانيا.

وأوضح بلينكن، أن من المهم جدًا أن تسمع موسكو من «واشنطن» مباشرة وتتعلم أن العواقب ستكون رهيبة، مضيفا أن بلاده لا تريد توسيع الحرب.

وزير الخارجية الأمريكي: لدى بوتين طريق واضح للخروج من الحرب

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، في المقابلة، إلى أن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طريق واضح للخروج من الحرب وذلك بإنهائها، واوضح بلينكن، أن الولايات المتحدة طالبت موسكو بالكف عن التهديد باستخدام السلاح النووي

من جانبها، وافقت إسرائيل للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب «الروسية الأوكرانية» على استقبال 20 جنديًا أوكرانيا أصيبوا بجروح خطيرة في المعارك، فيما أشار سفير «تل أبيب» في أوكرانيا مايكل برودسكي، إلى أن أول جنديين أوكرانيين سيصلان إلى إسرائيل، اليوم، وسيُعالجان في مستشفى شيبا في «تل هشومير»، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.