وزير الخارجية الأمريكي: الحياة تعود إلى طبيعيتها في كييف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن لقاء جمع بين نائب وزير الخارجية سيرجي ريباكوف، والسفير الأمريكي في موسكو، وفقًا لما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارحية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف، بحسب «بي بي سي» بريطانية.

وقال بلينكن، إنهما استقلا قطارًا من بولندا إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للقاء الرئيس زيلينسكي، وعدد من المسؤولين، في لقاء استغرق أكثر من 3 ساعات، معتبرًا أنّ موسكو لم تتمكن من تحقيق أهدافها الحربية في أوكرانيا.

وزير الخارجية الأمريكي: الحياة تعود إلى كييف مجددا

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنّه خلال جولة الوفد في شوارع العاصمة الأوكرانية، شاهدوا المواطنين يعودون إلى حياتهم الطبيعبة مرة أخرى، مؤكدًا أنّ كييف انتصرت في معركتها ضد القوات الروسية.

وكشفت الولايات المتحدة، عن تقديمها مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بينها أسلحة متطورة، بقيمة 700 مليون دولار، مؤكدة عودة المسؤولين الأمريكيين إلى كييف هذا الأسبوع.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترشيح عودة المسؤولين الدبلوماسيين إلى كييف، عبر تعيين السفيرة الأمريكية الحالية لدى سلوفاكيا، بريدجت برينك، لمنصب السفيرة في كييف.

توتر روسي أمريكي بسبب الصراع الأوكراني

وتشهد العلاقات الروسية الأمريكية توترًا كبيرًا بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، والتي قوبلت بغضب غربي شديد، حيث بدأت العديد من الغرب بفرض المزيد من العقوبات الدولية على موسكو والعديد من رجال الأعمال الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، ومؤيد لعمليته العسكرية.

وشنّت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير الماضي، من أجل حماية حدودها الشرقية من تمدد حلف شمال الأطلسي «الناتو»، والقضاء على من أسمتهم بالنازيين الجدد، إلى جانب منع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلا بتقديم ضمانات أمنية أولا.