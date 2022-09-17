رئيس برلمان «القرم»: مستقبل زيلينسكي سيكون في السجن

وصف رئيس برلمان جمهورية شبه جزيرة القرم، فلاديمير كونستانتينوف، تصرفات رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، بالجريمة الجنائية، الهادفة إلى تدمير شعب أوكرانيا، مشيرًا في حديث لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أن مستقبل المسؤول الأوكراني سيكون في السجن.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، عن أسفه لأن شحنة المركبات المدرعة التي أعلنت عنها «برلين»، مؤخرا لا تلبي حاجات «كييف» الفورية.

كوليبا: لدي انطباع بوجود نوع من جدار للأسلحة بألمانيا

وأوضح كوليبا، أن لديه انطباعا بوجود نوع من جدار للأسلحة بألمانيا، معربا عن اعتقاده، في مقابلة لصحيفة «فرانكفورتر ألجيمايني تسايتونج» الألمانية على الإنترنت، أن بالنسبة للمستشار الألماني، أولاف شولتس، فقد الوقت حان لهدم هذا الجدار.

وأمس الأول الخميس، قالت وزارة الدفاع الألمانية، إنها ستوفر لأوكرانيا قريبا جدا 50 مركبة نقل «دينجو».

وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن حتى لو استغرق تدريب جنود بلادها على دبابات «ليوبارد» وقتا أطول، فستكون هناك حاجة للدبابات في غضون شهرين أو 3 أشهر.

صحيفة إسبانية: «مدريد» يجب أن تكون مستعدة لزيادة الهجمات الإلكترونية

من جانبها، قالت صحيفة «أل باييس» الإسبانية، إن التحدي الذي تواجهه إسبانيا هو الاتجار غير المشروع بالأسلحة من أوكرانيا، والذي يغذي الأنشطة الإجرامية في أوروبا ويقوض أمن الإسبان، مضيفة في تقرير عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية للشرطة الوطنية الإسبانية 2022- 2025، إن «مدريد» يجب أن تكون مستعدة لزيادة الهجمات الإلكترونية من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وأشارت «أل باييس»، إلى أن مشكلة الاتجار بالبشر من أوكرانيا تبرز كثالث تهديد أمني رئيسي للسلطات الإسبانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال الخبير العسكري، المقدم في شرطة جمهورية «لوجانسك» الشعبية أندري ماروتشكو، لشبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، إن أوكرانيا من خلال استهداف المدعي العام تستعرض أساليب إرهابية للحرب.

وشدد ماروتشكو، على أنه يجب مكافحة «إرهاب» أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ناسا: ضوابط التصدير تسمح بالتعاون الفضائي المدني مع روسيا في «محطة الفضاء»

بدورها، أعلنت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء المعروفة باسم «ناسا»، أن العقوبات على وكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس» لا تمنع العمل مع «موسكو» على «محطة الفضاء الدولية»، مشيرا إلى استمرار التفاعل المهني على متنها لضمان سلامة ومهمة الجميع.

وأوضح المتحدث باسم «ناسا»، جوشوا فينش، في تصريحات لوكالة أنباء «تاس» الروسية، أن عقوبات «واشنطن» وضوابط التصدير تسمح بالتعاون الفضائي المدني بين البلدين في «محطة الفضاء الدولية».

بدوره، أعرب مسؤولون أمريكيون عن خيبة آمالهم من نتائج عقوبات «واشنطن» ضد روسيا، وأكد المسؤولون، أن العقوبات لم تكن بالتأثير المنتظر على اقتصاد «موسطو» حتى الآن.

«موسكو» تحقق إيرادات قياسية بلغت 93 مليار يورو

وفي وقت سابق، قال «المركز الفنلندي لأبحاث الطاقة»، إن في الـ100 يوم الأولى من الحرب «الروسية الأوكرانية»، حققت «موسكو» إيرادات قياسية بلغت 93 مليار يورو عن طريق تصدير النفط والغاز والفحم، فيما لا يزال الاقتصاد يتقلص بنحو 4 % بين أبريل ويونيو الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وأوضح مسؤول أمريكي، أن «واشنطن» كانت تتوقع أن أشياء مثل «سويفت» المصرفي الدولي، وجميع العقوبات المفروضة على بنوك روسيا ستؤدي إلى تدمير الاقتصاد، وأنه وبحلول شهر سبتمبر الجاري، سيتم التعامل مع «موسكو» ضعيفة اقتصاديا.

وأقر مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أنه بينما كانت هناك بعض الصدمات الأولية لاقتصاد روسيا، مثلما حدث عندما انخفضت العملة الروسية «الروبل»، كانت «موسكو» قادرة على الانتعاش بسرعة بفضل عائداتها من الطاقة.

«روس نفط»: قرار «برلين» انتهاك لمبادئ اقتصاد السوق

اقتصاديا، قالت شركة «روس نفط»، إن القرار الألماني، بنقل أصول فرع الشركة الروسية في ألمانيا، إلى «الوكالة الوطنية الألمانية» لإدارة شبكات الطاقة غير قانوني، وقالت إن قرار «برلين»، انتهك لمبادئ اقتصاد السوق.

وفي وقت سابق، وضعت «برلين» يدها على نشاطات فروع «روس نفط» في ألمانيا، بذريعة ضمان إمدادات الطاقة الوطنية فيما قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إن فروع الشركة الروسية تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط في البلاد.

بدوره، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن مشروع قانون جديد في «الكونجرس» الأمريكي «مكافحة الأنشطة الروسية في أفريقيا»، يفرض عقوبات جديدة ضد «موسكو» فيما يتعلق بالنشاط الروسي في القارة السمراء، يهدد بمعاقبة الدول الإفريقية بأكملها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف رامافوزا، أن القانون قد يسفر عن عواقب غير مقصودة في معاقبة القارة على الجهود المبذولة لدفع التنمية.

الجيش الروسي يطلق 13 صاروخا على «كريفي ريه» وسط أوكرانيا

وأشارت الشركة الروسية، إلى أنها ستلجأ للقضاء لحماية حقوق المساهمين، موضحة في بيان، أن القرار ليس مفاجئا وهو ضمن الإجراءات الأمريكية المفروضة على مؤسسات روسيا في ألمانيا.

ميدانيا، أطلق الجيش الروسي، خلال الأيام الـ3 الماضية، 13 صاروخا على مدينة «كريفي ريه» وسط أوكرانيا، وأشار رئيس الإدارة العسكرية للمدنية، أولكسندر فيلكول، على «تليجرام»، إلى 13صاروخ كروز وأغلى الصواريخ الروسية «كينجال»، مضيفا: «يبدو وكأنه جنون، لكن هذا هو الواقع»، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأوكرانية.