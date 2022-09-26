السيطرة على حريق محدود داخل غرفة أعلى سطح عقار بإمبابة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل غرفة أعلى سطح عقار بمنطقة إمبابة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قوة أمنية في مكان الحريق

أخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم، مديرالإدراة العامة لمباحث الجيزة، بنشوب الحريق، وتم تشكيل قوة أمنية للانتقال لمكان الواقعة وعمل التحريات اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان نشوب الحريق، وتم الدفع بسيارة إطفاء لإخماد النيران المشتعلة، وسيارة إسعاف خشية وقوع أي إصابات بسبب الحريق، كما تم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة لمنع انتقال النيران للأماكن المجاورة.

ماس كهربائي وراء نشوب الحريق

وبعمل التحريات الأولية والفحص، تبين اشتعال النيران داخل غرفة أعلى سطح العقار المكون من 6 طوابق، وأن السبب وراء نشوب الحريق هو حدوث ماس كهربائي بالوصلات العشوائية بالغرفة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

لا توجد شبهة جنائية

واستمعت الأجهزة الأمنية، تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، لأقوال مالك العقار، والذي قرر باشتعال النيران داخل الغرفة بسبب ماس كهربائي، ولم يتهم أحداً في إشعال الحريق، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.