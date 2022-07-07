السيطرة على حريق في غرفة سجلات الغرفة التجارية بالغردقة

شب حريق هائل في غرفة السجلات القديمة بمبنى الغرفة التجارية بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، قبل قليل، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، تمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وتجري متابعة الإجراءات. َ

حريق بمبنى الغرفة التجارية بالغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات البحر الأحمر، باندلاع حريق بمبنى الغرفة التجارية بمدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية، وتمكن رجال المطافي من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المبنى دون خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على الحريق

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحريق فور تلقي البلاغ، كما تواجد رئيس وأعضاء الغرفة التجارية في الموقع، للاطمئنان على مبنى الغرفة التجارية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف تحسباً لأي حالات إصابة محتملة، وتبين أن الحريق اندلع في غرفة السجلات القديمة بمبنى الغرفة التجارية، ويجري حالياً متابعة موقع الحريق، لتحديد أسبابه وملابسات وقوعه.

وصرح مصدر أمني بأن الحريق اندلع في غرفة السجلات القديمة بمبنى الغرفة التجارية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل امتداده إلى الغرف المجاورة وباقي المبنى.

تحديد سبب الحريق وحصر الخسائر المادية

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن الحريق اشتعل عقب خروج الموظفين وغلق المبنى، عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، مشيراً إلى أن قوة من ضباط البحث الجنائي انتقلت إلى موقع الحريق، لتحديد أسبابه، ويجري تحديد حجم الخسائر المادية ومعرفة ملابسات الحادث.