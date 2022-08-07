السيطرة على حريق غرفة كهرباء وشقة سكنية في الجيزة دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل غرفة كهرباء كائنة بشارع العريش، التابع لدائرة قسم شرطة الطالبية، دون وقوع إصابات.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي، مفاده نشوب حريق داخل غرفة كهرباء بدائرة قسم شرطة الطالبية، على الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، ليتبين وجود عطل فني في غرفة الكهرباء، نتيجة الأحمال الزائدة تسبب في ماس كهربي أدى لنشوب الحريق، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد الحريق.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

دفعت وحدة الحماية المدنية في القاهرة، بثلاث سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق بعد دقائق من اندلاعه، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

السيطرة على حريق شقة سكنية في الهرم

كما تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية كائنة بشارع المعهد بمنطقة منشأة البكاري التابعة لدائرة قسم شرطة الأهرام، دون وقوع إصابات.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية كائنه بشارع المعهد بمنطقة منشأة البكاري تابعة لدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، على الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارت الإسعاف إلى مكان الحادث لإحتمالية وجود ضحايا أو مصابين، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد الحريق، ودفعت وحدة الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران.

وتحرر عن ذاك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.