شاب ينهي حياة صديقه داخل مخزن خردة في الغربية.. خلافات تطورت لمشاجرة

لقي شخص في محافظة الغربية مصرعه على يد صديقه داخل مخزن خردة، في مشاجرة نشبت بينهما بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات سابقة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفى سمنود المركزي، بوصول «عبدالحميد . ع»، في العقد الرابع من عمره، مصابا بجرح طعني في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثة في المشرحة.

التفاصيل والتحريات

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة سمنود، حدوث مشادات كلامية بين المجني عليه وصديقه داخل مخزن خردة، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن مصرع المجني عليه، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وضُبط المتهم والسلاح المستخدم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.