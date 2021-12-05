تفاصيل مقتل سائق بـ35 شظية خرطوش فى ليلة عتاب بالفيوم.. كمين الأصدقاء

كشفت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تفاصيل مقتل سائق بالفيوم عقب العثور على جثته مصابة بـ 35 شظية طلقة خرطوش في مسقى مياه بمنطقة تابعة لقسم ثان الفيوم، حيث تبين من التحريات أن المجني عليه كان على خلاف مع المتهم «خالد.ع» 44 سنة، وقام الأخير باستدراجه بمشاركة 3 آخرين، بدعوى عقد جلسة صلح.

جثة مجهولة و35 شظية

وبحسب التحريات، فقد توجه المجني عليه بسيارته إلى صديقه المتهم، الذي بادره بإطلاق الرصاص فور رؤيته من فرد خرطوش فأحدث إصابته بـ 35 شظية خرطوش أنهت حياته في الحال، ثم قام بإلقاء الجثة في مجرى مياه بمنطقة زراعية بالمنطقة التي تقابلوا فيها ثم فر هاربًا.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم، بالعثور على جثة شخص مجهول بمسقى مياه مجاور لأحد الطرق بدائرة القسم وبها رش خرطوش بأجزاء متفرقة، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه سائق، وأن وراء إرتكاب الواقعة صديقه وآخرين.

دعوة للصلح

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مع المجني عليه وصديقه، واستدرجه بالاشتراك مع 3 آخرين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم لمحل الواقعة باستخدام سيارة المجني عليه، بزعم معاتبته وصديقه وعقب وصولهم لمكان العثور على الجثة قام بإطلاق عدة أعيرة من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه المجنى عليه مُحدثاً إصابته التي أودت بحياته، وأمكن ضبط كافة المتهمين.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدوها، وقرر أحدهم بعلمه باعتزامه على التخلص من المجني عليه وقتله واقتصار دور المتهمين الآخرين على استدراج المجنى عليه وصديقه دون علمهما بنية القتل، وباستدعاء صديق المجني عليه، أيد ما جاء باعترافات المتهمين.

وأرشد المتهمون عن السلاح المستخدم في الواقعة، كما تم ضبط 4 طلقات خرطوش، وضبط سيارة المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات مع المتهمين، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.