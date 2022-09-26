غدا.. قطع مياه الشرب عن مدينة سيدي سالم بكفر الشيخ 12 ساعة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، عن قطع مياه الشرب عن مدينة سيدي سالم وقرى «الورق، وتيدا، ومنشأة عباس، وبعض القرى في دمرو الحدادي»، غداً الثلاثاء، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم.

غسيل وتعقيم خزان مياه

وذكرت الوحدة المحلية، في بيان لها، أن سبب الانقطاع يأتي لغسيل وتعقيم خزان محطة مياه المفتي، كما أهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

سيارات مياه متنقلة

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متنقلة، متواجدة بالمناطق المتأثرة، موضحة أنه في حال رغبة المواطنين في طلبها، عليهم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.