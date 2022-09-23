قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الفيوم.. وتخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، قطع المياه عن مناطق «عزبة كمال - الوابورات - العوينات - عزبة الشويب»، بسبب كسر مفاجيء بخط مياه الشرب قطر 400 مم بلاستيك، بأول قرية الغرق مركز أطسا.

تخصيص خطوط أرضية ومحمولة لتلقي شكاوى المواطنين

وأكدت الشركة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العمل جار على إصلاح العطل لإعادة ضخ المياه، لافتة إلى تخصيص خطوط أرضية ومحمولة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بانقطاعات مياه الشرب، على مدار 24 ساعة عبر أرقام 01208288834- 01208288854 - 01275358538، إضافة إلى إتاحة تطبيق التليفون المحمول للعملاء.

فريق عمل مدرب لتلقي الشكاوى

وطالبت الشركة المواطنين داخل محافظة الفيوم، الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، في حال حدوث مشكلة تتعلق بمياه الشرب او الصرف الصحي، لافتة إلى أنه يتم استقبال كل الشكاوى من خلال فريق عمل مدرب ويعمل بكفاءة عالية، بجانب تسجيل المكالمات الخاصة بالشكاوى لمتابعة الموظف متلقى الشكوى وكيفية الرد ومعاملة العميل.